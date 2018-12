Szef Rady Mediów Narodowych o TVP: to czasem jest dziennikarstwo, a czasem nie

Krzysztof Czabański ocenił jakość telewizji publicznej. Jego zdaniem, poziom TVP nie odbiega od tego, który prezentują stacje komercyjne. Szef RMN odniósł się również do sprawy Wojciecha Cejrowskiego, który niedawno zniknął z anteny TVP Info.

Krzysztof Czabański twierdzi, że wpadki przytrafiają się nie tylko TVP Info (PAP)

- Nie jest mi wstyd za TVP Info. Widzę różne błędy warsztatowe, ale nie tylko po stronie telewizji publicznej. Są one również w telewizjach komercyjnych. Błędy są wszędzie - powiedział na antenie RMF FM. Zapytany przez Roberta Mazurka o to, czy "TVP Info to jeszcze dziennikarstwo", odparł, że "czasem tak, a czasem nie". - Jeszcze ostrzejsze są niektóre paski na przykład w TVN - dodał.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zapewnił, że Wojciech Cejrowski, który przez prawie dwa lata był stałym gościem w programie "Minęła 20", niebawem wróci na antenę. - Oczywiście, że Cejrowski powinien występować w TVP. Nie ma na niego ”żadnego zapisu”. W tym pojedynczym programie doszło do pewnego nadużycia w wykorzystaniu materiału. Wcale nie chodzi o spalenie flagi Unii Europejskiej. (...) Cejrowski wróci od stycznia do swojego programu. To była jedynie krótka przerwa - zadeklarował.

Krzysztof Czabański skomentował także zachowanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który zagroził pozwami wszystkim, którzy będą łączyli aferę KNF z polskim bankiem centralnym. Zdaniem Czabańskiego to nie najlepszy pomysł. - To próba obrony NBP. Rozumiem ten odruch, aby bronić instytucji, którą reprezentuje. Osobiście jednak nie poszedłbym w tej sprawie do sądu. Pozwy przeciwko mediom rzadko kończą się czymś dobrym - ocenił.

