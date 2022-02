Szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy: istnieje zagrożenie, że dojdzie do prowokacji

Rosyjskie prowokacje? Ostrzeżenie z Ukrainy

Podczas konferencji nawiązano do sytuacji z obwodu donieckiego. Według ustaleń rosyjskiej agencji TASS w piątek miało tam dojść do próby ataku terrorystycznego. "To kolejna prowokacja informacyjna, która ma szerzyć insynuacje przeciwko Polsce, a także próba budowy pretekstu do eskalacji" - komentował Stanisław Żaryn, rzecznik minister-koordynator służb specjalnych.