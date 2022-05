Szef palestry: wniosek posłów do TK to nieudolna próba zamachu na adwokaturę

Po pierwsze, wniosek od strony merytorycznej jest całkowicie bezzasadny. Grupa posłów kwestionuje przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania. Posłowie twierdzą, że to sprzeczne z zasadą swobody działalności gospodarczej, a także z prawem do zrzeszania się. Szczerze mówiąc, nie wiadomo o co dokładnie tej grupie posłów chodzi. Trudno wskazane kryterium uznać na ograniczające swobodę prowadzenia działalności prawniczej w sytuacji, w której zawód możemy wykonywać na terenie całego kraju, a także poza granicami. Sam wniosek jest napisany niechlujnie. Co więcej w uzasadnieniu tego wniosku wnioskodawcy kreują rzeczywistość, której nie ma.