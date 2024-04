Szef NATO bije na alarm. Chodzi o amunicję dla Kijowa

Z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinek dodał, że "musimy zrobić co w naszej mocy, by NATO pozostało najskuteczniejszym sojuszem obronnym w historii".

- Należy zagwarantować, że NATO pozostanie tym, czym było dotychczas - najskuteczniejszym sojuszem obronnym (w historii), niemającym chrapki na terytoria innych państw, zdecydowanym bronić terytorium każdego ze swoich członków - i robić to w wyjątkowy w historii ludzkości sposób, poprzez asekurowanie się nawzajem. Jeśli jeden z nas stanie się ofiarą agresji, to wszyscy wejdą do gry, żeby pomóc. To, swoją drogą, najskuteczniejszy sposób zapobiegania agresji - ocenił szef dyplomacji USA.