Szef MON: Macierewicz atakuje bezpieczeństwo Polski

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Ministerstwo Obrony w żaden sposób nie atakuje Macierewicza. - To on od wielu lat atakuje bezpieczeństwo Polski i naraża Polskę na niebezpieczeństwo. To jest ta zasadnicza różnica, że my dbamy o polskie bezpieczeństwo, a Macierewicz od wielu lat, wykorzystując instrumenty państwowe i pieniądze publiczne działał nie na korzyść państwa polskiego, tylko na rozbijanie wspólnoty i zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego. Te działania zagrażały bezpieczeństwu, bo podstawowym elementem bezpieczeństwa to jest budowanie wspólnoty - mówił.