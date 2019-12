Szef Kolegium IPN o słowach Putina: kompletne bzdury. "Zachód nie kupuje narracji Rosji"

- Mamy do czynienia z ordynarną stalinowską propagandą - uważa przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Wojciech Polak, komentując ostatnie wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina o Polsce. - Fałszujące historię wypowiedzi nie będą miały wpływu na opinię międzynarodową - ocenia z kolei polski ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski.

- Pytanie, czy głównym odbiorcą nie mają być jednak kręgi wewnętrzne. A to też świadczy o pewnym kryzysie wsparcia dla władzy w Rosji - ocenił Szatkowski. Zaznaczył też Moskwa już wcześniej próbowała reinterpretować historię i wracać do narracji z czasów sowieckich. - Ostatnie próby są jednak mało subtelne - stwierdził.

"Zemsta za problemy z Nord stream 2"

Z kolei przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Wojciech Polak w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" nazwał słowa rosyjskiego prezydenta "ordynarną stalinowską propagandą". - To, co mówi Putin, to kompletne bzdury - powiedział prof. Polak. Jego zdaniem jest to zemsta Kremla za problemy przy realizacji Nord Stream 2, za które współobwiniana jest w Rosji nasz kraj.