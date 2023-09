Szedł "schodami do nieba". Runął z 90 metrów

Swobodnie wisząca, 40-metrowa drabina prowadzi przez głęboki wąwóz, co jest prawdziwym testem odwagi. Wspinaczka oferuje również atrakcyjne widoki na lodowiec Dachstein, okoliczne góry i całą dolinę Gosau. Miejsce to przyciąga wielu turystów szukających atrakcyjnych miejsc do zrobienia wyjątkowych zdjęć, mimo tego, że jest to bardzo niebezpieczna droga i wymaga odpowiednich umiejętności.