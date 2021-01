Szczytno. Wywieźli 15-latkę do lasu. Upokorzyli ją i nagrali

Samochód z 15-latką ruszył w kierunku Szczytna. W trakcie przejażdżki dołączyły jeszcze także dwie koleżanki. "Wtedy 20-latka powiedziała kierowcy, by jechał do lasu, a 15-latce wyrwała telefon, który ta trzymała w dłoniach. Następnie grożąc jej pobiciem, zmusiła do szczegółowego opisania relacji, które miały łączyć 15-latkę z byłym partnerem 20-latki" - czytamy na stronie warmińsko-mazurskiej policji.