Makabra na Dolnym Śląsku. Ojciec zastrzelił syna

W Jelczu Laskowicach (Dolny Śląsk) nie żyje mężczyzna, do którego strzelono z broni palnej. Strzał miał oddać ojciec do syna - taką informację potwierdziła prokuratura. Do tej tragedii doszło w poniedziałek przed 8 rano.

Share

Tragedia w Jelczu Laskowicach. Ojciec zastrzelił syna Źródło: East News , Fot: Tomasz Jastrzebowski