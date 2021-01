Szczytno. Starosta Jarosław Matłach zaszczepiony poza kolejką. "Byłem akurat w szpitalu"

- Byłem akurat w szpitalu, bo jestem tam codziennie - relacjonował w rozmowie z PAP Matłach i dodał, że tego dnia przyjechał podpisywać do szpitala faktury. Przy szpitalu powiatowym w Szczytnie działa szpital tymczasowy, który starostwo organizowało i prowadzi. Mieści się w nowym budynku, przed miesiącem oddanym do użytku.

Starosta tłumaczył, że formalności związane z oddaniem szpitala i jego funkcjonowaniem załatwia każdego dnia i "by nie fatygować dyrektor szpitala, która ma mnóstwo na głowie" osobiście przyjeżdża do placówki.

Szczepionka poza kolejką. "Nikogo nie było w szpitalu"

- Za priorytet uznawałam to, żeby nie zmarnować ani jednej dawki. Dlatego zaszczepiliśmy wszystkich chętnych ze szpitala oraz ludzi stale z nami współpracujących, np. pana, który zajmuje się techniczną stroną dostarczania w szpitalu gazów medycznych, czy pana elektryka - tłumaczyła Kostrzewa. Dodała, że zaproponowała Matłachowi szczepienie, ponieważ ten każdego dnia jest w szpitalu i uznała go za osobę stale współpracującą z placówką.

- Był taki tydzień w grudniu, w którym staroście zgłaszałam wszystko, łącznie z zepsuciem się myjki, bo jego współpracownicy byli chorzy i tylko starosta pracował. Czasami, by się wzajemnie nie narażać, rozmawialiśmy na podwórku. On naprawdę co dnia jest w szpitalu - stwierdziła Kostrzewa.

Szczepionka poza kolejką. "Więcej już nie podamy nikomu spoza listy, niech się zmarnuje"

- Był sylwester, w szpitalu było mniej pacjentów, sporo personelu miało wolne, nie chcieli przyjść, by się szczepić. Byłam zdesperowana, by nie zmarnować żadnej dawki, tak, że miałam ochotę stanąć na skrzyżowaniu i wołać, że kto chce, niech przychodzi, to go zaszczepimy. Po burzy, jaka jest teraz wokół szczepień ludzi spoza grupy zero, nigdy więcej już nie podamy szczepionki nikomu spoza listy. Trudno, niech się zmarnuje -powiedziała Kostrzewa, dodając, że jest bardzo zniesmaczona i rozżalona powstałą sytuacją.