Szczytno. Kierowca mustanga usłyszał zarzuty. Jest wniosek o areszt

29-latek w poniedziałek został przewieziony do miejscowej prokuratury rejonowej, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów drogowych. Przyznał się do winy. Nadal przebywa on w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie czeka na rozprawę sądową, dotyczącą wniosku prokuratora o tymczasowy areszt na 3 miesiące. Odbędzie się ona we wtorek rano.