Szczytno. Wstrząsające relacje świadków wypadku: "Zerwał tablicę rejestracyjną"

Szczytno. Wypadek na przejściu dla pieszych. Ranna babcia i bliźniaczki

Szczytno. Wypadek na przejściu dla pieszych. Relacje świadków

Na miejscu pojawił się również pan Mirosław. Mężczyzna widział, jak kierowca mustanga oderwał tablicę rejestracyjną i wrzucił ją do wnętrza pojazdu. - Kazałem mu to zostawić. Nic nie mówił, oszołomiony był. Potem przyjechała do niego rodzina, wsadzili go do pojazdu. Stanąłem z tyłu, by nie odjechali. Podniosłem krzyk, że mało nie zabił dzieci, a teraz chciał uciec i zostałem do czasu przyjazdu policji - relacjonuje pan Mirosław.