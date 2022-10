Szczyt w Astanie. Putin nie był tam miłym gościem

Putin był obrażony i zdezorientowany

W swoim 7-minutowym wystąpieniu Rachmon oskarżył Putina o popełnianie tych samych błędów, które doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego. - Myślę, że się nie obrazisz. Byłem z tobą świadkiem jego rozpadu - mówił i zwrócił uwagę, że choć wiele z państw Azji Centralnej jest niewielka i nie liczy 100 czy 200 milionów mieszkańców, to domagają się one szacunku. - Czy coś naruszyliśmy? Przywitaliśmy się niewłaściwie? - dopytywał.