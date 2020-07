Szczyt UE. Premier odesłał opozycję do "zagranicznej prasy". "Washington Post" napisał o "zwycięstwie Polski"

- Nasi przeciwnicy polityczni, głównie PO, mocno zgrzytali zębami, jak czytali konkluzje po tym szczycie. Tego zapisu o uzależnieniu środków z budżetu od tzw. praworządności nie ma - powiedział we wtorek na konferencji Mateusz Morawiecki. Premier przekonywał, że szczyt UE zakończył się sukcesem rządu PiS.

Polityków opozycji, którzy sądzą na ten temat inaczej, odesłał do zagranicznej prasy, m.in. do "Washington Post". - Mogą także sięgnąć do lektury niemieckich i brytyjskich mediów. Wyraźnie widać, jak wyniki szczytu są oceniane przez tamtejszych dziennikarzy - stwierdził.