Szczyt UE. Beata Mazurek odpowiada Schetynie. Mocny wpis

"Grzegorz Schetyna i Koalicja Europejska mają poważny problem z oceną szczytu RE" - stwierdziła europosłanka PiS, była rzeczniczka tej partii, Beata Mazurek. To reakcja na słowa szefa PO, który stwierdził, że polski rządu na szczyci Rady Europejskiej odniósł "porażkę".

Schetyna krytykował działania rządu Mateusza Morawieckiego na środowej konferencji prasowej w Sejmie. - To jest porażka. Z uśmiechem patrzę na te poprawianie sobie samopoczucia. Trochę przypomina mi się konferencja prasowa i sytuacja na lotnisku, kiedy delegacja PiS z prezesem Kaczyńskim czekała na przegraną, symbol porażki premier Szydło - 27:1. Wszyscy to pamiętamy - mówił.

Chodzi o dramatyczny przebieg wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. We wtorek kandydatką na to stanowisko została Niemka Ursula von der Leyen. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy członkowie Rady Europejskiej poprą kandydaturę dotychczasowego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa. W obozie, który optował za von der Leyen znalazły się m.in. kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska.