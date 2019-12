Szczyt NATO w Londynie zakończony. Przywódcy nadal podzieleni

Choć na konferencji prasowej Sekretarz Generalny próbował załagodzić wydźwięk jubileuszowego szczytu NATO, szybko okazało się że liderzy nadal pozostają w sporze. Donald Trump jest wyraźnie zdenerwowany postawą przywódców. Z kolei brytyjski premier nie chce odpowiadać na pytania reporterów.

Zarzewiem ostrego konfliktu na linii Trump - przywódcy państw była pewna sytuacja z przyjęcia wydanego przez królową Elżbietę II. Monarchini zaprosiła we wtorek wszystkich przywódców państw członkowskich, aby uczcić 70. rocznicę powołania NATO do życia. Wtedy to kamery telewizyjne uchwyciły rozmowę premierów Kanady, Wielkiej Brytanii oraz prezydenta Francji.