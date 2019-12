Justin Trudeau komentuje konferencję Trumpa. "Jego ludziom opadły szczęki"

Kamery uchwyciły rozmowę premierów Kanady i Wielkiej Brytanii oraz prezydenta Francji podczas szczytu NATO w Londynie. Politycy byli wyraźnie poruszeni ostrym przemówieniem Donalda Trumpa. Jak stwierdził premier Kanady Justin Trudeau, wystąpienie prezydenta USA zaskoczyło również jego współpracowników.

Kanadyjska sieć informacyjna opisuje przemówienie Trumpa jako "przydługie i nieprzygotowane". Słowa Prezydenta USA wywołały jednak spory rezonans w mediach. Przypomnijmy, Trump ostro skrytykował niedawną wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona o "śmierci mózgowej NATO". - To mocne stwierdzenie, i kiedy się je wygłasza, to jest ono bardzo, bardzo nieprzyjemne dla 28 państw. (...) Nikt tak bardzo nie potrzebuje NATO jak Francja - stwierdził.

W osłupienie wielu komentatorów politycznych wprawiły również słowa prezydenta USA o północnokoreańskim dyktatorze Kim Dzong Unie. - Mam do niego zaufanie. Lubię go, on lubi mnie, mamy dobre relacje. Zobaczymy, co się stanie. Zdecydowanie lubi wysyłać rakiety, prawda? Dlatego nazywam go Rocket Man - żartował Trump.