Szczyt ministrów u Bodnara. 11 byłych szefów resortu na sali

- Przyznam, że pomysł, żeby zorganizować to spotkanie, przyszedł mi do głowy, kiedy zobaczyłem tę ścianę. Uważam, że funkcja ministra sprawiedliwości powinna polegać przede wszystkim na kontynuacji, na budowaniu tego wszystkiego, co służy demokratycznemu państwu prawa. Temu wszystkiemu, co służby obywatelom i temu, aby sądy działały w sposób przyzwoity, należyty, szanujący prawa obywatelskie - powiedział do zgromadzonych Adam Bodnar, co słyszmy na dołączonym do wpisu przez ministerstwo nagraniu.