Szczyrk. Wybuch gazu. Zawalił się budynek

Do wybuchu gazu doszło w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Zawalił się budynek. Pod gruzami najprawdopodobniej są ludzie. Na miejsce zdarzenia wysłano wszystkie służby.

Do zdarzenia doszło budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynowej w Szczyrku (woj. śląskie). W trzykondygnacyjnym domu wybuchł gaz. Strażacy informację dostali o godz. 18.26. Na miejsce zdarzenia zostało wysłanych 22 zastępy straży pożarnej. Na miejsce jedzie też wyspecjalizowana grupa poszukiwawcza, która ma przeczesywać gruzowisko. W akcję mają zostać również zaangażowane psy.

- W domu najprawdopodobniej było osiem osób, w tym dzieci - powiedziała Patrycja Pokrzywa, rzecznik PSP w Bielsku-Białej. Powołała się na wiadomość od jednej z osób, która mieszka w budynku. Nie są to jednak oficjalne informacje.

Na miejscu zdarzenia jest burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. - Boję się, że to może być jedna z największych tragedii, jaka zdarzyła się w mieście. To co zobaczyłem, nie da się opisać słowami. Jest jedno wielkie gruzowisko. Liczymy na cud - mówi w rozmowie z Radiem Bielsko.