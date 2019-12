Szczyrk. Zginęły dzieci, uczniowie szkół podstawowych. "Jednego dnia bawią się razem, drugiego ich nie ma"

Staś, Marcelina, Michalina i Szymon to dzieci, które zginęły w wyniku wybuchu gazu w Szczyrku. 9-letnia Michalina była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1, a jej rówieśnik Szymon - Szkoły Podstawowej nr 2. Obie placówki zapewniły wsparcie psychologiczne ich kolegom i koleżankom. - Dzieci ogromnie przeżywają. Wczoraj bawiły się ze swoją koleżanką, a dzisiaj jej nie ma - mówi nam dyrektor SP 1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku zwołuje specjalny apel. Musi ogłosić dzieciom, że w tragedii zginęła między innymi uczennica szkoły i ich koleżanka, 9-letnia Michalina. - Była uczennicą lubianą, sympatyczną, a rodzice współpracowali ze szkołą - wspomina w rozmowie z WP Janusz Makuch, dyrektor SP 1. - To wszystkich nas dotknęło. Dzieci ogromnie przeżywają. Wczoraj bawiły się z nią, a dzisiaj jej nie ma - dodaje.

Dzieci nie pozostały same sobie. - Do klasy, do której chodziła Michalina, zaprosiliśmy wczoraj szkolną psycholog. Uznaliśmy jednak, że potrzeba dodatkowego wsparcia dla tych dzieci. Burmistrz poinformował nas, że możemy skorzystać z pomocy poradni psychologicznej i tak zrobiliśmy. Dzisiaj więc byli też u nas psycholodzy z poradni. Ustaliliśmy, że jeszcze taką jedną akcję będzie trzeba zorganizować po pogrzebie - informuje nas dyrektor Makuch. Pomoc psychologiczną zapewniono też nauczycielom. Mają możliwość skorzystania z grup wsparcia.