"Szczury ich zjedzą". Kuriozalne słowa Obajtka

Uwagę na ostre wypowiedzi Obajtka pod adresem Brukseli zwróciło też "Szkło kontaktowe". Polityk przekonywał, że Unia Europejska zakłamuje historię. - Już nawet historię potrafią zakłamywać. Wystarczy iść do paru muzeów w Europie czy innych. Zobaczcie sobie, naziści są jacyś ludzcy, my Polacy jesteśmy jacy jesteśmy. Nauczyli nas co poniektórzy schodzić z drzewa, a tak naprawdę to my nauczyliśmy co poniektórych jeść widelcami - mówił europoseł PiS w Mielcu.