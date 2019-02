Szczerski o konflikcie polsko-izraelskim. Mówi o "dobrych" i "złych" Żydach

- Dzisiaj jest potrzebny głos tych mądrych i szlachetnych Żydów, którzy rozumieją zupełnie inaczej potrzebę dobrej relacji polski z Izraelem - powiedział Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister, że ostatnie relacje pomiędzy Polską a Izraelem "to sytuacja, która jest niezrozumiała".

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy był pytany na antenie RMF FM o niedawny szczyt bliskowschodni w Warszawie i kryzys w kontaktach polsko-izraelskich. Krzysztof Szczerski przyznał, że "patrzy na to wszystko chłodno, bo tutaj emocje nie są najlepszym doradcą".

Na pytanie, do kogo się odnosi, mówiąc o "głupich i nieszlachetnych Żydach", minister odpowiedział, że chodzi o tych, którzy "chcą zaszkodzić relacjom polsko-izraelskim" oraz "nie sprzyjają pozycji samego państwa Izrael".

- Politycy izraelscy w sposób zupełnie niepotrzebny nadszarpnęli to, co powinni rozumieć, że jest dla nich rzeczą cenną. Jeżeli tego nie rozumieją, to znaczy, że działają na szkodę swojego państwa - zauważył prezydencki minister.