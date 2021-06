Szczere wyznanie Ziobry. Kolejny przytyk do premiera

W tym kontekście Ziobro odniósł się do postępowania ws. wyborów kopertowych. - Prokuratura zajęła stanowisko i wytłumaczyła je. Nie zawsze mi po drodze z premierem Morawieckim, ale w tej sprawie bronię go z całego serca. To jest odpowiedzialność, postąpił słusznie - podkreślił Zbigniew Ziobro.