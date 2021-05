Szczepionki widmo. Część masowych punktów szczepień działa raz na tydzień

- Jak on działa, to zależy od liczby dostarczonych szczepionek. Tygodniowo otrzymujemy 630 dawek. Miało być 500 szczepień dziennie. Jesteśmy gotowi do szczepienia wielokrotnie większej liczby osób - informuje w rozmowie z WP Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.