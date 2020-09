Szczepionki na grypę pojawią się w sprzedaży w drugiej połowie października

Wszystkie hurtownie starają się doraźnie kupić szczepionki za granicą. Chodzi o Niemcy i Litwę. W tym drugim kraju w magazynach zalega blisko 2 miliony dawek jednej ze szczepionek na grypę. Te zakupy, nawet jeśli się powiodą, to w znikomym procencie zaspokoją zapotrzebowanie w kraju. Na pytanie o to, dlaczego mamy kryzys ze szczepionkami na grypę, nasi rozmówcy odpowiadają, że to specyficzny towar.