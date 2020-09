Szczepionki na grypę. Aptekarze alarmują o dużych opóźnieniach

"Na rynek trafiło dotychczas ok. 10 proc. zaplanowanych i zapowiedzianych przez Ministerstwo Zdrowia dostaw szczepionek przeciwko grypie , których docelowo ma być 2 mln" - powiedział PAP rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno.

Szczepionki na grypę. Problemy z zamówieniami

Leleno mówił również że do NIA docierają sygnały, że niektóre apteki zaczęły tworzyć listy chętnych na zakup szczepień. Wynika to z braku szczepionek w hurtowniach farmaceutycznych. Przekazał, że obecnie realizowana jest jedna trzecia zamówień. "Obecnie czekamy na realizację kolejnych dostaw zadeklarowanych przez producentów. Spodziewamy się więc poprawy dostępności, co powinno nastąpić na przełomie września i października" - poinformował.