Szczepionki na COVID-19 Moderny dotarły do Polski

We wtorek około godziny 10:00 na warszawskie lotnisko dotarło 29 tys. dawek szczepionek na COVID-19. Zostaną one przekazane do szpitali, w których zostaną wykonane szczepienia tzw. grupy zero, czyli pracowników podmiotów leczniczych. Do tej pory (dane z wtorku, godzina 11:00) w Polsce zaszczepiono 257 834 osób.