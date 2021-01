Szczepionki na COVID-19. EMA prowadzi rozmowy z rosyjskim producentem

Stefan De Keersmaecker, rzecznik KE ds. zdrowia, przekazał we wtorek, że EMA prowadzi wstępne rozmowy z rosyjskim producentem szczepionek na COVID-19. Polityk zastrzegł jednak, że firma nie złożyła jeszcze wniosku o dopuszczenie swojego preparatu na rynek unijny.

Jedynym z krajów Unii Europejskiej, który rozważał wdrożenie u siebie produkcji i stosowanie rosyjskiej szczepionki, były Węgry. Jednak pod koniec roku Budapeszt ogłosił, że będzie kupować szczepionki przeciw COVID-19 poprzez mechanizm zamówień UE lub bezpośrednio od Chin. Wycofano się z pomysłu zamawiania szczepionek w Rosji. Węgry argumentowały to tym, że kraj ten ma niewystarczające moce produkcyjne.

Szczepionki na COVID-19 dopuszczone do obrotu w UE

Do tej pory Unia Europejska zatwierdziła dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 roku EMA przekazała, że preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty został dopuszczony do obrotu. 6 stycznia 2021 taka sama decyzja zapadła w sprawie szczepionki firmy Moderna .

Te szczepionki podawane są w dwóch dawkach. Jeśli chodzi o preparat Comirnaty odstęp między szczepieniami musi wynosić co najmniej 21 dni. Ta szczepiona może być podawana osobom powyżej 16. roku życia.

We wtorek media obiegła informacja, że do Europejskiej Agencji Leków złożono wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki na COVID-19 AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. EMA przekazała, że ten wniosek będzie rozpatrywany w trybie przyspieszonym.