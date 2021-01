Szczepionka przeciw COVID-19. Zaginęła przesyłka. 90 dawek preparatu trafiło do kosza

Od 27 grudnia trwa szczepienie grupy zero , czyli m.in. personelu medycznego. Jednym ze szpitali węzłowych, do których dostarczono szczepionkę przeciw COVID-19, jest Szpital Luxmed Onkologia - informuje serwis wyborcza.pl. Dostarczyła ją tam z Agencji Rezerw Materiałowych firma Pharmalink, specjalizująca się w transporcie farmaceutyków.

W poniedziałek 4 stycznia z Agencji Rezerw Materiałowych do Szpitala LuXmed Onkologia dostarczono 1530 dawek szczepionki. - Aby zwiększyć efektywność szczepienia, zaraz po otrzymaniu dostawy zdecydowaliśmy wysłać część szczepionek - 900 dawek - do ośmiu przychodni naszej grupy w Warszawie, by sprawnie zaszczepić personel w każdej placówce - opowiada serwisowi wyborcza.pl Robert Zawadzki, wiceprezes zarządu LuxMed Onkologia, odpowiadający za proces szczepień.