Szczepionka przeciw COVID-19. KE: nie można wykluczyć opóźnień w produkcji

Opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw COVID-19 burzą plany szczepień w wielu krajach. W czwartek szefowa KE Ursula von der Leyen po raz pierwszy przyznała, że zlekceważono problem możliwości produkcyjnych firm farmaceutycznych , a w szczególności dostępu do podstawowych surowców.

Szczepionka przeciw COVID-19. Czekają nas kolejne opóźnienia w dostawach?

Do tych słów odniósł się w piątek rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mammer. - Polegamy na tym, co wynegocjowaliśmy z firmami. W ostatnich tygodniach widzieliśmy jednak, że wydarzenia mogą się rozwijać bardzo szybko. Liczymy oczywiście na te 300 mln dawek szczepionek, które zostały autoryzowane do tej pory. I inne, jeśli zostaną dopuszczone - zapewnił Mamer. Nie wykluczył jednak kolejnych opóźnień w produkcji dopuszczonych na rynek i zakontraktowane przez KE szczepionek przeciw COVID-19.