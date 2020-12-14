Szczepionka na COVID w Polsce. Znamy listę szpitali
"Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego. Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie "0"), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ" – pisze ministerstwo zdrowia.
Lista placówek zawiera aż 509 pozycji. Pośród szpitali, w których będą odbywały się szczepienia na COVID-19 znalazły się m.in.:
- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO
- DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU
- SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA
- WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY
- WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
- 6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
- SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE
- "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM.DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O.
- MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR.KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZGIERZU
- SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW
- SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rafał Trzaskowski: "Ziobro ma rację". Chodzi o praworządność
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- NOWY SZPITAL W OLKUSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE
- SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW. JANA PAWŁA II
- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI W OPOLU
- UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
- SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
- WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
- WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE
- KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE
- KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
- UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
- SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE
- UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY SŁUPSK
- GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
- OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH SPZOZ
- SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J. DAABA
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU
- ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU
- WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
- ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
- MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE
- WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE
- SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
- WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE
- SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
- SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU
Pełna lista placówek, w których podawana będzie szczepionka na koronawirusa dostępna jest pod tym linkiem.
Szczepionka na koronawirusa. Polacy podzieleni
Wirtualna Polska spytała Polaków, co sądzą o szczepionce na COVID-19. 39 procent ankietowanych Polaków zgłasza chęć zaszczepienia się na koronawirusa - można wywnioskować z najnowszego sondażu IBRIS dla WP. Są wśród nich zarówno osoby obawiające się powikłań, a mimo to gotowe poddać się szczepieniu (25,4 proc.), jak i te, które nie czują lęku przed powikłaniami (13,6 proc.).
Co ciekawe 59,3 proc. badanych deklaruje, że obawia się ewentualnych powikłań po przyjęciu szczepionki. Badanie WP potwierdziło, że to osoby młode wyrażają najwięcej obaw związanych ze szczepieniem. W grupie wiekowej 18-29 aż 82 proc. badanych, a wśród osób mających 30-39 lat 74 proc. osób wskazuje na strach przed skutkami ubocznymi szczepionki na koronawirusa.