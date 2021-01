Szczepionka na COVID. Rzecznik rządu o krokach prawnych wobec Pfizera. Podaje warunki

Rzecznik rządu wyjaśnia, że w procesie szczepień na COVID największym wyzwaniem nie jest w tej chwili logistyka, ale kwestia dostaw szczepionek. - Firma Pfizer, ani żadna inna, nie jest w stanie zrealizować w tej chwili takiej produkcji, która by zabezpieczała, chociaż w pierwszym kwartale wystarczającą liczbę preparatu - powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Piotr Mueller.

Szczepienia na COVID. Rząd wstrzemięźliwie podchodzi do informacji ws. zwiększenia dostaw

Polityk tłumaczył, że Komisja Europejska została zobowiązana do podejmowania działań, aby te kontrakty zapewnić. Mueller zaznaczył, że Mateusz Morawiecki zareagował w sprawie zmniejszenia dostaw szczepionki przez Pfizera i napisał list do wszystkich szefów rządów państw UE. Rzecznik rządu uważa, że jest mało prawdopodobne, aby zwiększyła się liczba szczepionek w pierwszych trzech miesiącach roku. - Pewne deklaracje padają, ale do tego podchodzimy wstrzemięźliwie - mówi.