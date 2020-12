Szczepionka na COVID. Premier Mateusz Morawiecki na Okęciu

W ciągu tygodnia - jak zapowiadali przedstawiciele rządu - do Polski ma trafić kolejna dostawa licząca 300 tysięcy dawek szczepionki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do końca stycznia do Polski trafi 1,5 miliona dawek preparatu. Cała pula zostanie podzielona na dwie części. Połowa dawek pozostanie w magazynie ARM, a połowa zostanie rozdysponowana do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.