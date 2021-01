Szczepionka na COVID obowiązkowa dla wojska? Błaszczak wprost

Szczepionka na COVID obowiązkowa dla żołnierzy? Szef MON wprost

- Żołnierzy obowiązują dokładnie takie same zasady jak wszystkich obywateli, wliczając w to oczekiwanie na swoją kolejkę oraz zasadę dobrowolności. Inną sprawą jest etos służby. Stawia on przed żołnierzami szczególne obowiązki wobec kraju i narodu - mówił w sobotniej rozmowie z "Super Expressem" szef MON.

Mariusz Błaszczak był pytany także przez "SE" o to, czy sam przyjmie szczepionkę na COVID. - Oczywiście i namawiam każdego do tego samego. Cieszy mnie, że odsetek Polaków zdecydowanych na przyjęcie szczepionki ustawicznie wzrasta - podkreślił szef resortu.

Polityk zaznaczył, że mimo tego, iż jest się ozdrowieńcem (tak jak on sam - przyp. red.), nie powinno się bagatelizować koronawirusa. - Proszę wszystkich, by na siebie uważali, by przestrzegali obostrzeń, a jeżeli już niestety zostaną zarażeni, by zachowywali się odpowiedzialnie i postępowali zgodnie z zaleceniami służb - apelował Mariusz Błaszczak.