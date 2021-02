Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk rozwiewa wątpliwości

- Chcemy, by w 2021 roku zapanować nad pandemią dzięki programowi szczepień tak, aby jak najmniej osób zapadało, jak najmniej trafiało do szpitali - oznajmił na czwartkowym posiedzeniu Komisji Zdrowia Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczał, że celem rządu jest zaszczepienie 3 milionów osób pierwszą dawką szczepionki do końca kwartału (do środowego wieczora udało się zaszczepić 1 mln 620 tys. osób pierwszą dawką - red.).