Szczepionka na COVID. Leszek Miller odpowiada Adamowi Niedzielskiemu

Szef resortu zdrowia odniósł się tym samym do grupy aktorów i celebrytów, którzy zostali zaszczepieni przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), mimo tego, że nie zaliczali się go grupy zero.

- Jeżeli tak, to chciałbym zapytać, jaką pokutę pan minister wyznaczy swoim kolegom - b. ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i b. wiceministrowi zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu, którzy w tym samym urzędzie zmarnotrawili co najmniej 70 mln zł, którzy mieli jakieś podejrzane konszachty - a to z instruktorem narciarstwa, a to z handlarzem bronią - mówił były premier we wtorek w Polsat News.