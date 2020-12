Szczepionka na COVID. Jedna gmina może być fenomenem

Tylko 94 gminy na 2477 samorządów nie zorganizowały lokalnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 - wynika z informacji, przekazanych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Na tle przygotowań do programu szczepień wyróżnia się gmina Lutowiska w Bieszczadach. Jest tam najwięcej punktów szczepień przypadających na tysiąc mieszkańców!

Daje się to łatwo wyjaśnić. Bieszczadzką gminę zamieszkuje zaledwie 2060 osób. Utworzenie raptem trzech punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2 w tej gminie sprawiło, że pod względem zabezpieczenia dostępności szczepień znaleźli się na pierwszym miejscu w Polsce.

Co ciekawe, z informacji, którą przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski, wynika że w niektórych regionach Polski szczepienia mogłyby odbywać znacznie szybciej, niż zakłada to rząd. Przypomnijmy, że według narodowego planu szczepień, najpierw zaszczepieni zostaną medycy, od 15 stycznia osoby w wieku powyżej 60 lat, następnie służby mundurowe, nauczyciele i na końcu wreszcie przeciętni Kowalscy i Nowakowie.

Szczepienia na COVID-19. Lokalnie akcja pójdzie szybciej

Na przykładzie Bieszczad widać, że małe społeczności uzyskują przewagę nad miastami. W Lutowiskach mieszka około 300 seniorów, a po ich zaszczepieniu do zabiegów będą mogły przystąpić kolejne grupy. Gdyby każdy z bieszczadzkich zespołów medyków jednego dnia obsługiwał tylko 5 pacjentów (np. dojeżdżając do ich domów), to akcja szczepień w gminie potrwałaby niecałe pięć miesięcy.