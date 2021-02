Szczepionka na COVID. Dziennikarze kupili podrobioną "szczepionkę" w ramach śledztwa

Dziennikarze "Raportu" w połowie stycznia skontaktowali się z mężczyzną, który oferował szczepionki na COVID. - Załatwię, ile chcecie, dla mnie to nie problem - mówił handlarz. Za jedną ampułko-strzykawkę zapłacono 2,5 tys., ale cena była "promocyjna". 26-latek przekonywał, że jest w stanie w ciągu kilku dni zdobyć kilkaset sztuk preparatu.

Szczepionka na COVID. 26-latek zatrzymany po dziennikarskiej prowokacji

Wirusolog nie ma pewności, czy przyjęcie takiej próbki preparatu nie będzie szkodliwe. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie, ale sąd go odrzucił. Śledczy nie zgadzają się z decyzją i zapowiadają odwołanie. 26-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.