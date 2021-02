Szczepionka na COVID. Apel Polski na Radzie Europejskiej

Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do wspólnej deklaracji Warszawy, Madrytu, Brukseli, Kopenhagi oraz Wilna. Szefowie rządów w liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej zwrócili uwagę na rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi dawkami szczepień, które powinny trafić do Unii Europejskiej, a partiami preparatu, które w uszczuplonych wersjach przekazano do systemów opieki medycznej Wspólnoty.