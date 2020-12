Szczepionka na COVID-19. Wiemy, kiedy ruszy kolejny etap

Minister Michał Dworczyk przekazał na antenie TVN24, że szczepionki na COVID już są w drodze do Polski. - Dziś bądź jutro trafią do Agencji Rezerw Materiałowych. Zostaną podzielone i przekazane firmom farmaceutycznym, a następnie szpitalom węzłowym gdzie 27 grudnia odbywać się będą szczepienia. Pierwsza pacjentka zostanie zaszczepiona w szpitalu MSWiA. Pozostałe dawki jeszcze tego samego dnia zostaną wykorzystane w 72 szpitalach węzłowych - poinformował.

Szczepionka na COVID-19. Kiedy kolejne grupy będą szczepione?

Dworczyk był też pytany, kiedy zwykła osoba, spoza grupy priorytetowej, będzie mogła zostać zaszczepiona. - To trudne pytanie, na które nie można odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny. Jest zbyt wiele zmiennych, na które nie mamy wpływu. Nie mamy pewności, jakie transporty szczepionek i kiedy do nas dotrą. Mamy deklarację firmy Pfizer, że przez styczeń co tydzień będzie 300 tys. dawek do nas trafiało. Wiemy też, że na początku stycznia ma szansę zostać zarejestrowana kolejna szczepionka, więc może dynamika tych transportów będzie większa i tych dawek będzie najwięcej - tłumaczył minister.