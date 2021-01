Szczepionka na COVID-19. W USA ruszyła "szczepionkowa loteria"

Rejestracja seniorów na szczepienia przeciwko COVID-19 w Minnesocie odbywała się wcześniej na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Spowodowało to jednak problemy z przeciążeniem serwerów. Od wtorku terminy na szczepienia seniorów zostaną przydzielone losowo.

Szczepienia na COVID-19 w USA

USA to kraj, który został najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa. To właśnie tam odnotowano najwięcej zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore koronawirus wystąpił u ponad 100 milionów osób na cały świecie. W Stanach Zjednoczonych potwierdzono go u ponad 25 milionów ludzi.