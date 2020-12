Szczepionka na COVID-19. Rząd podał kwoty

Podmioty lecznicze (przychodnie, lekarze samodzielnie prowadzący praktykę, szpitale czy szpitale rezerwowe.) mogą zgłosić się do narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19 od piątku w specjalnym systemie internetowym. Zapisy potrwają do 11 grudnia. Po tym terminie zapadnie decyzja, które szpitale zostaną wybrane do przeprowadzenia szczepień.