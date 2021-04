Szczepionka na COVID-19. Rosja chce sprzedawać Sputnik V w Europie

Rosyjska szczepionka Sputnik V nie trafi w najbliższym okresie do Polski. Grzegorz Cessak, szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyjaśnił, że nasi eksperci mają zbyt mało danych, aby wprowadzać preparat do użytku w trybie Emergency Use Authorization.