Szczepionka na COVID-19. Adam Niedzielski: najpierw 10 tys. dawek

Szpitale węzłowe mogą zaszczepić cały personel instytucji leczniczych - jesteśmy na to przygotowani. Szczepionka na COVID-19 może trafić do Polski już za trzy tygodnie. - 21 grudnia spodziewana jest zgoda unijnej agencji, więc jest szansa, że pierwsze szczepionki pojawią się w Polsce na przełomie grudnia i stycznia - powiedział na antenie radiowej Jedynki szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Pytania o bezpieczeństwo

Szef resortu zdrowia przypomniał, że najczęstszym modelem podawania szczepionki jest podanie dwóch dawek. - Jest gwarancja producenta, że preparat działa, a skuteczność wynosi 94 i więcej procent. To jest skuteczność bardzo wysoka i mamy nadzieję, że unijna agencja to potwierdzi - powiedział Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkoły?

- Jest bardzo niewielka szansa, aby wszyscy uczniowie wrócili do szkół. Nasz kierunek jest taki, że maksimum to powrót klas najmłodszych - mówi w "Sygnałach Dniach" PR1 Niedzielski i wyjaśniał, że chodzi o ograniczenie kontaktów, co robią to też inne kraje.