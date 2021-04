Szczepionka Johnson&Johnson pod lupą. Cessak pytany o obawy

- Zdarzenia zatorowo-zakrzepowe jako łączone ze szczepionką nie są w pełni udowodnienie, to kwestia domniemania. Są to zdarzenia bardzo rzadkie, nie ma uzasadnienia przyjmowania leków przeciwzakrzepowych - tłumaczył Cessak pytany o ludzi, którzy przyjmują takie preparaty przed szczepieniem.

Szczepionka Johnson&Johnson pod lupą w USA. Pierwsza dostawa w Polsce

Podczas rozmowy pojawiła się kwestia szczepionek firmy Jonson&Johnson. We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem tego jednodawkowego preparatu. Wskazano na sześć przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. Johnson&Johnson to jedna z trzech szczepionek używanych w USA.

W środę do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson&Johnson. To pierwsza dostawa szczepionek tego producenta do Polski. Do tej pory w naszym kraju szczepiono trzema dwudawkowymi preparatami firm: Pfizer, Moderny (mRNA) i preparatem AstraZeneca.