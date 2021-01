Szczepionka firm Pfizer & BioNTech zatwierdzona przez WHO

Wraz z wydaniem przez WHO rekomendacji dla stosowania szczepionki, "nastąpi faza informowania krajowych władz medycznych o szczepionce i korzyściach płynących ze szczepień w oparciu o dotychczasowe badania kliniczne" - poinformowała w oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia.

W ocenie ekspertów WHO szczepionka wyprodukowana wspólnie przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę farmaceutyczną BioNTech "spełnia wszystkie niezbędne kryteria, gdy chodzi o jej bezpieczne stosowanie i skuteczność".

- To ważny krok gwarantujący dostępność szczepień przeciwko Covid-19 w skali całego globu - oceniła dr med. Mariangela Simao, z-ca dyrektora generalnego WHO, która w odpowiada za kwestie dostępu do lekarstw i środków leczniczych.