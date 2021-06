Szczepienie dzieci na COVID-19. Szef ZNP ocenił zapowiedź Dworczyka

W poniedziałek do ławek szkolnych powrócili wszyscy uczniowie. Do problemów, z którymi zmierzy się teraz polska oświata, odniósł się w programie "Newsroom" w WP Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Dla ponad 4-milionowej rzeszy uczniów to był rok bardzo trudny, wymagający dużego zaangażowania i samodyscypliny, więc pewnie część z radością wróciła do tej edukacji w typowym wymiarze - ocenił szef ZNP. Broniarz skomentował także zapowiedzi rządu ws. szczepień przeciw COVID-19 wśród dzieci. W placówkach szkolnych akcja ma rozpocząć się dopiero we wrześniu. - Mam nadzieję, że będziemy przygotowani do procesu szczepień wśród dzieci i nie będziemy eksperymentować. (...) Decyzja wydaje mi się racjonalna i uzasadniona, bo gdybyśmy rozpoczęli ten proces w drugiego połowie czerwca, to trudno byłoby oczekiwać, że rodzice ustawialiby kalendarz urlopów pod termin drugiej szczepionki - wskazał szef ZNP. - Teraz jest czas na to, aby szkoły i organy prowadzące w należyty sposób odniosły się do problemu numer nr 1: kto i gdzie będzie szczepił. Czasy, w których w każdej szkole był gabinet lekarski, niestety minęły - przyznał przewodniczący związku.

