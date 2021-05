Koronawirus. Michał Dworczyk zapowiada: Rozważamy możliwość szczepienia w szkołach

Minister zapowiedział także, że w najbliższy wtorek rząd przedstawi duży pakiet działań profrekwencyjnych, które mają zachęcić Polaków do szczepień. - Mamy pewien plan do zrealizowania. Rozmawiamy na bieżąco z samorządowcami. Jesteśmy przekonani, że on pozytywnie wpłynie na dynamikę szczepień - stwierdził Michał Dworczyk.