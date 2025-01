Seksskandal w Niemczech. Niewybredne komentarze z publicznego konta

Vogel do niedawna planował rozwinąć skrzydła w niemieckiej polityce i ubiegać się o miejsce w parlamencie. Do wycofania swojej kandydatury z ramienia konserwatywnej partii Sojusz Niemiec został zmuszony po sekssaferze ze swoim udziałem.

Bernd Vogel ze zdumiewającym wręcz zapałem komentował zdjęcia modelek erotycznych na portalach i w mediach społecznościowych. Często robił to w wyjątkowo niewybredny sposób, używając nie tyle bezpośrednich, co raczej obrzydliwych opisów tego, co chciałby robić z publikującymi swoje wdzięki młodymi kobietami.