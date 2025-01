NIK zawiadamia prokuraturę. Efekt kontroli w MSZ

Najwyższa Izba Kontroli przekazała w opublikowanym komunikacie, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2024 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, której przedmiotem był nadzór ministra spraw zagranicznych nad działalnością konsularną, sporządzono i skierowano do prokuratury cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko łącznie 12 funkcjonariuszom publicznym .

W stosunku do 11 osób NIK zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, czyli o "zachowaniu polegającym na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających przez to na szkodę interesu publicznego". W stosunku do jednej z osób skierowano zawiadomienie dotyczące wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Skarbowi Państwa.